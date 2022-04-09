大陸著名呼吸病學專家、中國工程院院士鍾南山8日為8萬南開大學學子進行一堂《科學指導抗疫，勇攀醫學高峰》的線上課，期間分析全球及國內的新冠疫情現狀。他認為目前很多國家對疫情已「全面放開」，大陸則會在動態清零中逐步開放，但完全開放不適用，那樣因病死亡人數會明顯增加，同時直言上海在這次的防控準備不夠充分。

鍾南山更表示，根據大陸「動態清零」策略來看，「加強免疫勢在必行」。他說自己打的第三針是智飛的重組蛋白新冠疫苗。而透過資料顯示，接種兩針科興疫苗，再用mRNA疫苗加強免疫，14到30天後的預防感染率可高達92.7％，預防重症達97.3％。

對於目前嚴峻的上海疫情，鍾南山表示，這次上海確實出現比較大面積的擴散情況。但整體來說，這次疫情的Omicron病毒傳播幾率高、症狀比較輕，而且比起Delta病毒死亡率相對也低。

他認為病毒的隱匿性傳播是這次擴散的原因，但也指出「上海這一次防控的措施準備不夠充分」，對Omicron的傳播特徵認識不夠，強調一定要在疫情暴發初期就將其阻隔。

鍾南山還通過科學數據比較美國和大陸的疫情區別，指出大陸的感染比率約相當於美國的幾千分之一，這體現大陸「人民至上，生命至上」的原則。他表示，目前很多國家對於疫情已經「全面放開」，而大陸會在動態清零中逐步開放，但完全開放不適用，那樣因病死亡人數會明顯增加。