據TrendForce表示，2022年上半年消費性電子市場受宅經濟效應減弱、中國疫情及國際局勢緊張、高通膨等衝擊，再加上邁入傳統淡季，相關應用如PC、筆電、電視、智慧型手機需求明顯降溫，下游客戶陸續下修今年出貨目標；車用、物聯網、通訊、伺服器等則仍維持不錯的需求力道。同時，由於疫情擴散以及俄烏戰事持續，故供應鏈普遍透過建立更高的庫存，以避免物料因運輸受阻出現的缺料的風險。

TrendForce針對MLCC分析，第一季主要消費性電子產品如手機、筆電、平板、電視等需求明顯衰退，導致原廠供應商、渠道代理商等消費性產品用規格MLCC庫存水位高疊，且此情況恐延續至第二季。目前車規、工規MLCC拉貨動能穩步增長，而消費性產品用規格則仍未跳脫供過於求格局。第二季MLCC市場則有機會在半導體IDM廠逐步調高車用、伺服器用IC產能與供貨下，紓解長短料問題，推升車電、伺服器、快充、充電儲能設備代工廠拉貨動能，車規、工規MLCC有機會成為第二季主要成長動能，日廠村田、TDK、太誘與國巨將是主要受惠對象；而占台韓中MLCC供應商大宗的消費規，恐面臨手機、筆電需求減緩，品牌與ODM廠持續調節庫存下，第二季市場需求恐持續疲軟。

展望第二季，除了伺服器外，消費性類別相關的終端產品需求仍現疲弱。原屬長料的零組件將因供需失衡面臨更嚴峻的價格考驗；缺料嚴重的短料則透過內部產能的調配，將更多產出轉向需求強勁的產品。TrendForce認為，由PC市況的變化可以看出，採購行為在需求快速變動的情況下，很快速的由原先超額訂購的策略轉向積極砍單，使得供應鏈的秩序跳脫往年季節性的脈動。而中國近期由於Omicron疫情加速擴散，在清零政策下，強制性與突發性的封控措施，恐使得位於當地的生產製造廠商將面對多重且複雜的供應鏈問題，不利市場表現。