中美10年期國債利差出現倒掛，為2010年來首次。分析師認為，中美利差倒掛可能對中國的貨幣政策操作空間帶來一定的掣肘，資金面也有可能面臨短期流出的壓力。

台北時間11日，美國10年期國債殖利率上行5.5bp至2.764％，中國10年期國債活躍券220003殖利率持平上日報2.7525％。

財聯社援引上海證券固收首席鄭嘉偉分析認為，5月美國聯準會預期升息50BP，推動2022年年底聯邦基金利率將回升至1.75％-2％區間，未來兩年聯邦基金利率的中樞水準將達到2.8％，這也就意味著10年期美債殖利率有進一步回升至3％的可能，未來關注中美兩國貨幣政策的溢出效應，尤其是對人民幣匯率以及外資的影響。

國海證券策略胡國鵬團隊認為，中國的貨幣政策中，價格型工具的操作空間將面臨多重掣肘；再來，人民幣計價資產的吸引力回落以及跨境資本淨流出壓力將持續放大。

該團隊並指，中國後續數量型工具將成為主導結構性寬鬆的重要抓手，透過降準、中期借貸便利(MLF)超額續作來保持流動性的合理充裕是應有之義，而外資重回大規模的淨流入則需要看到美債殖利率的見頂回落。