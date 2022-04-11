摩根大通等美國金融巨頭本周將發布第1季業績，聯準會（Fed）上月啟動升息循環，按理有助提振銀行業獲利，但Fed為抗通膨猛踩升息油門，美企獲利受侵蝕導致股市震盪，華爾街恐怕也跟著受害。

美國進入升息循環，投資人期待金融股因此受惠大漲，但Fed為對付失控的通膨，認真想要採取激進的緊縮貨幣政策，Fed加速升息對大型銀行可能成了雙面刃。

Fed上月做出3年多來首度升息1碼的決定，但主席鮑爾在內的Fed官員，相繼釋出準備將升幅擴大到2碼的風聲。根據芝加哥商品交易所利率期貨報價，交易員目前預期，Fed5月例會有近80％機率升息2碼，6月例會再升2碼的機率約55％，而5月例會升3碼的機率甚至突破30％。

Fed升息過猛恐會侵蝕美國企業獲利，進而引發股市動盪。美股一旦走空，企業併購與發行新股的需求退散，銀行獲利也將跟著遭殃。企業併購交易、首次公開募股（IPO）、透過特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市等業務收取的顧問費，是華爾街巨頭一大獲利來源。

此外，大幅升息若害經濟走下坡，也會損及抵押貸款及其他消費信貸的需求。

美國房貸利率目前已趨近5％，隨著美國10年期公債殖利率攀抵2.7％，來到2019年3月來最高水位，與之連動的房貸利率料還會繼續走升。

因此放貸業者即便因升息擴大利潤，也將被申貸活動減少抵銷。借貸成本加重，自然會澆熄民眾買新房的意願。

近來2年期美國公債殖利率一度高過10年期美債殖利率，形成所謂的殖利率曲線倒掛，銀行被迫支付更多利息給短期存戶而壓縮獲利。更何況殖利率曲線倒掛，常被解讀為經濟衰退的前兆，萬一經濟猛然萎縮，銀行繳出難看業績自是不在話下。

上述種種隱憂將不利金融股表現，投資人對Fed升息提振銀行業利潤的興奮之情，終將被股價拉回的不安取代。