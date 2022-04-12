不少人嚮往台積電的高薪工作，能否承受高壓環境又是另一回事。一名台積電員工表示，自己第一份工作就是進入台積電當工程師，工作三個月不僅常常失眠，還出現嚴重耳鳴，就醫發現自律神經失調，想要離職卻被家人和女友嫌棄，讓他十分痛苦。

原PO在Dcard工作板發文表示，進入台積電工作三個月後想要離職，無法接受高工時和職場文化，不僅常常失眠，還會在睡夢中驚醒，上週三更是出現嚴重耳鳴，就醫診斷為「自律神經失調」，沒有辦法根治。

原PO曾向家人和女友討論離職，卻被反問「這麼快就離職？如果是我一定不會離職，你就這樣被打敗？外面錢有那麼多嗎？」讓他坦言壓力大到快要窒息，放假想到周一要上班就會焦慮，必須要吃藥才能入睡，但周遭親友仍認為台積電高薪、經歷很重要，反過來質疑年輕人抗壓力太低。

不少網友也紛紛留言，力挺原PO勇敢離職，「你該好好休息了，然後試著不要那麼在意其他人的看法」、「他們只想著你的錢」、「我建議這女友直接放生」、「不在裡面的人總是不會體諒」、「看完醫生休養完，你再決定你的人生下一步會比較好」、「那種進不去的才會說風涼話」。