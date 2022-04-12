美國福特汽車周一宣布已經和澳洲Lake Resources簽定初步協議，將向Lake Resources在阿根廷的廠區採購鋰金屬。

這是福特首次公開這個電動車電池關鍵材料的採購計畫，也是福特對技術相對較新的「鋰直接抽出法」（Direct Lithium Extraction,DLE）一次重大的押注。

Lake Resources是澳洲上市公司，因此必須公開揭露其供應協議。

福特的競爭對手，包括通用汽車、BMW、Stellantis等，都已經與計畫採用DLE技術的公司簽定供應協議。

福特預計每年從Lake Resources位於阿根廷北部的Kachi廠區採購25,000公噸鋰金屬。而Kachi廠區是由Lake Resources與私人公司Lilac Solutions共同開發。

與所有DLE技術一樣，Lilac的技術尚未實現商業化，儘管該新創公司已經獲得比爾蓋茨旗下創投公司Breakthrough Energy Ventures及其他知名投資方的支持。

福特和Lake Resources簽定的初步協議並不具約束力，仍待最終定案，以敲定具體交付時間等細節。

福特執行長Jim Farley今年2月時曾表示，福特正在推進幾項協議，以確保鋰、鎳、稀土和銅等電池關鍵材料的供應。

福特發言人Jennifer Flake周一表示，這是我們正在研擬的幾項協議之一，目的是讓福特獲得原材料，以支持我們積極的電動車加速發展計畫。