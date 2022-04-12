英國省錢網站專家拉琪指出，電視、冰箱、熱水壺、手機充電器等一般電器，待機時仍會耗費大量電力，尤其高居耗電第一名的電視，每年更會讓電費帳單增加132.86英鎊，換算新台幣5047元，因此只要養成隨手拔掉插頭的習慣便能有效省錢。

根據英國媒體《Mirror》報導，英國省錢網站專家拉琪表示，一般電器待機期間仍會耗費大量電力，英國多達98%家庭總會習慣讓電視處於待機狀態，但這卻成為巨額電費兇手，每年會讓電費增加132.86英鎊，大約新台幣5047元，如果家中電視還有搭配電動遊戲的主機，更增加4.2英鎊，大約新台幣160元。

拉琪也透露，熱水壺持續插電，會讓帳單每年增加30.66英鎊，大約新台幣1165元；手機充電器保持插電狀態，也會讓帳單每年增加20英鎊，大約新台幣760元；冰箱及冷凍庫的電費則是114.24英鎊，大約新台幣4340元的電費。

不過許多人納悶，為了保持食物新鮮，冰箱插頭根本不可能拔除，那究竟該如何省電？拉琪進一步解釋，只要清潔冰箱外部，讓灰塵不易進入冰箱系統影響運作，接著清潔冰箱內部，丟掉所有過期食物，這樣冰箱就無需耗費過多電，來使大量食物保持低溫狀態。