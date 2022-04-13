疫情再爆 金管會：個人貸款緩繳紓困延長1年 16:362022/04/13 工商 魏喬怡 、 彭禎伶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情再起，本土確診案例持續飆升衝擊國內經濟。立院財委會13日臨時提案通過，要求金管會協調各銀行針對房貸、車貸、信用卡等消費性貸款延繳本金、利息等措施，實施期間延長1年、至2023年6月底為止。 為協助中小企業，財委會中立委曾銘宗、賴士葆等也提案通過要求金管會協調銀行公會，針對受影響企業相關貸款予以展延1年，即自2022年6月底到期後，再延長實施至2023年6月底。 疫情升溫 金管會協調企業個人債協再延長一年 國泰世華ATM多次無預警大當機 金管會開罰200萬 #金管會 #延長 #財委會 #協調 #月底 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 燦坤抗漲大優惠 會員特典延長至4/17 15:432022/04/12 財經 TrendForce預期 供應鏈將混亂到4月底 04:102022/04/13 財經要聞 理專A錢一個月查不清 黃天牧要台銀到銀行局報告 04:102022/04/12 金融．稅務 封控衝擊 大陸3月汽車銷量年減逾1成 04:102022/04/13 焦點新聞 金管會統計 161家上市櫃公司停工 04:102022/04/12 財經焦點 紓困條例擬延長半年 王國材：優先幫旅遊業、機場商店爭取預算 04:102022/04/12 財經要聞 看好台積卻賣超 九家要交報告 04:102022/04/12 財經要聞 幫助居民共度疫情難關 上海95個社區出現「團長」 14:552022/04/13 兩岸 核准戶數達58萬9,200戶 國銀紓困振興貸款 破5兆 04:102022/04/13 金融．稅務 台積電被玩殘 金管會要求9外資交報告 網憂1件事發生喊慘了 09:252022/04/12 財經 金管會：純網銀仍不算鯰魚 04:102022/04/12 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。