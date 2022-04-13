新冠肺炎疫情再起，本土確診案例持續飆升衝擊國內經濟。立院財委會13日臨時提案通過，要求金管會協調各銀行針對房貸、車貸、信用卡等消費性貸款延繳本金、利息等措施，實施期間延長1年、至2023年6月底為止。

為協助中小企業，財委會中立委曾銘宗、賴士葆等也提案通過要求金管會協調銀行公會，針對受影響企業相關貸款予以展延1年，即自2022年6月底到期後，再延長實施至2023年6月底。