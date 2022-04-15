新興債市受美國升息、俄烏戰爭衝擊，走勢偏空，今年來續跌逾1成，復華投信表示，就利差角度觀察，目前新興市場美元債信用利差逾400bps（即4%），高於長期平均、債券殖利率約6.9%，從中長期角度來看，投資價值浮現。

也因為新興債市回跌已陸續反映多項利空，開始有資金回流，根據EPFR統計顯示，新興市場美元債券基金已連續3周買超，近1周買超18.9億美元；新興市場當地貨幣計價債券則轉賣為買，近1周買超1.2億美元。

復華新興市場短期收益基金經理人吳宜潔表示，新興債共同基金外流金額從3月中旬達到疫情爆發以來最大流出量，就過去經驗顯示，當資金大幅流出時，多為債券指數底部訊號，近期逢低資金回流，可持續觀察資金外流情況是否走穩，以進一步確認底部訊號。

吳宜潔認為，新興債市之評價面已反映多數的負面消息，包括俄軍事衝突導致原物料價格恐居高不下、美國快速升息對整體新興國家債信的負面等影響。由於利率期貨已提前反應美國聯準會貨幣緊縮政策，若聯準會維持既定升息步調，則對後續債市影響性降低。

就基本面觀察，吳宜潔分析，目前新興國家基本面仍強健但表現分化，原物料出口國及已積極升息國家受惠，反之則受創；因應市場不確定性，建議可透過布局短天期債券及投資等級債，降低利率風險及信用風險，以較低波動度參與新興市場債的收益機會。