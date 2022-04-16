「這樣換下來，差不多是我近1個月的台幣薪水，這些『憑空』多出來的錢，夠我搭四趟從東京到大阪來回的新幹線，或多住上八晚的五星級飯店……。」說話的，是年約30歲左右，目前在台北出版業任職的小森。

小森的另一個身分是「哈日族」，月薪不到4萬新台幣的他，平均每年至少要赴日本「朝聖」4次，每年花在旅日的費用至少12萬元。「疫情前，日圓匯率是1台幣兌3.6日圓，現在約4.3，假設，日圓繼續貶到4.6……，這樣（我每年）換匯，大概就可以省下台幣2萬6000元左右。」小森在紙上試算著。

時間回到今年3月28日，當天日股盤中，就在日本央行發布了一則政策消息後，日圓匯率一度大貶至1美元兌125.1日圓，隨後雖跌幅收斂，但收盤日圓匯價依舊重挫1.38％，兌美元收在123.85。

這則政策，名為「連續性指定價格市場操作」。

當日，日本央行發布新聞稿宣布，將在3月29到31日間，發動抑制利率揚升的「連續性指定價格市場操作」措施。所謂「指定價格市場操作」，是指日銀將以指定的殖利率（即債券價格），「無限量」自民間金融機構手中收購公債。

說白了，就是日本央行宣布無限量印鈔，透過向金融機構買進公債，一方面釋出資金，一方面壓低利率；這麼一來，日圓匯率豈能不貶？

貶值有甜頭也有傷害，進口貨變貴買不起 恐釀停滯性通膨

攤開各家外資機構最新日圓預測；日本三井住友銀行給出的數字，是今年第2季貶到135；英國巴克萊證券則認為，有3成機率貶到140；最猛的是法國興業銀行，其在最近報告中，給出了一個自1990年日本泡沫經濟後逾30年未見的史詩級低價：150。

巴克萊證券在近日報告中，將日圓貶值拆分成兩種情境，分別是「好的貶值」與「壞的貶值」。

在這兩種情境中，巴克萊皆預設日圓會貶到140的水平。在「好貶值」的情境中，日本廠商因為貶值而攀升的進口成本大多（約8成）可以轉嫁，加上出口業者獲利提升，整體而言，企業因此有空間幫員工調薪，經濟邁向正循環。

至於「壞貶值」的情境，巴克萊假設廠商的進口成本僅能轉嫁約5成，出口企業因日圓貶值所增加的獲利相對有限，員工沒有調薪的空間，加上通膨揚升，民眾實質購買力因此下降，經濟復甦動能恐就此停滯。

綜合來看，通膨壓力正在升溫，「成本轉嫁」不易，出口商的受惠程度也無法過度樂觀，「壞貶值」的上演機率似乎正在升高。而當這套劇本上演，且日本央行最終被迫必須調整寬鬆政策，那麼，全球金融市場所擔心的另一個風險，就有可能加速成形了。

小心股災捲土重來，過去日圓套利交易屢掀金融動盪

這個風險，源自於「套利交易」。

自日本泡沫經濟以來，談到「日圓套利交易」，國際投資人往往會自動連接到一個詞：市場動盪。回顧金融史，1995至1997年間、1999到2000年間、2007年初，乃至2014到2015年間，都曾出現過國際投資人為了「償還日圓」，間接引發全球股災的現象。

滙豐全球外匯研究主管Paul Mackel表示，「在當前存在許多不確定因素之下，日圓套利交易所引發的風險其實不低。」

他解釋，目前無論是美國鷹派升息可能醞釀的衰退風險，或者地緣政治引發的通膨惡化，稍有風吹草動，日圓在投資者心中的地位都有瞬間轉變，從原本的「提款機」角色，變成「避險天堂」，而當這種轉變發生，日圓轉趨升值，套利交易就將成為加劇全球市場動盪的風險來源，「這種轉變，很有可能忽然發生。」他提醒。

日圓角色的變化何時發生？終究要看全球市場的風險心態，但日本央行在哪個價位會開始改變策略，曾任日本財務官、期間多次成功左右日圓兌美元匯率的「日圓先生」榊原英資，在接受《今周刊》訪問時，則給出了一個答案：135。

「若是日圓貶破135，日本央行一定會出手，要嘛就是透過財務省直接干預匯市，要不，就是日本央行乾脆啟動升息應對。」他頗有信心地說。