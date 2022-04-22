為了提高人們對於環境的保護意識，每年4月22日訂定為世界地球日，至今已發展至全球193個國家、吸引超過10億公民一同參與這世界性的環保運動。東生華（8432）重視ESG永續議題，持續透過節能減碳等日常環保行動或各式活動，一同為改善地球環境盡份心力。

2021年的世界地球日主題為修復地球，東生華由總經理楊思源，率領小隊前往大佳河濱公園，進行淨溪活動。以及執行無痕山林健行之旅，讓同仁身體力行實際走訪保護與維護當地的生態環境，遵守七大無痕山林守則：不莽撞、不亂走、不要丟、不破壞、不引火、不驚擾、不喧嘩。透過活動呼應「修復地球」主題，更實際付諸行動展現對環境的關懷！

今年世界地球日主題是「投資我們的星球」，期盼能藉由綠色經濟、落實永續商業模式，來建立健康的城市、國家及經濟，打造一個豐饒且公平的未來。而東生華也期盼與合作夥伴共同投資我們的星球，透過供應商資格審查、實地稽核、輔導改善與追蹤機制管理，共同提倡環境友善並關注永續議題，建立永續供應鏈。此外，今年度也響應淡水河公約、舊衣回收減少碳排以及預計家庭日結合ESG活動，將永續環境保護觀念從企業延伸到家庭。