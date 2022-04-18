富邦科技（0052）ETF預計本周三（20日）即將除息，明天為可參與配息的最後買進日，該檔ETF到3月底止，基金規模達75.79億元新高，近日成交量也明顯放大，以每單位配息10.19元，以今天股價在119.6元計算，殖利率超過8.5％。

富邦投信指出，近期全球金融市場震盪，除俄烏戰火持續外，美國聯準會近期表示可能會在5月進行縮表，其縮表規模將達每個月950億美金，市場擔憂美國經濟可能衰退，其中又因美債殖利率持續攀升，使得科技股表現更加黯淡。

富邦投信強調，其實台股基本面健全，企業表現持續強勁，不論今年1月、2月的外銷訂單及出口金額都紛紛創下歷年同期新高外，今年1月及2月的整體上市企業營收也皆創歷年同期新高，主計處更預計今年經濟成長率（GDP）能達到4.42％，高於去年預估的4％，因此與其他鄰近市場相比，台股更具備競爭力。

隨著全球經濟回穩，加上新興科技應用發展，5G、電動車等終端市場需求強勁，去年多家科技大廠財報亮眼。護國神山台積電去年整體稅後淨利達5,970.7億元，較109年及108年成長15.2％與72.9％。

科技二哥聯發科的獲利更驚艷，去年稅後淨利1,118.7億元，較109年及108年成長170％與382％，均創歷史新高，除本身獲利強勁外，更帶動著整個科技產業上中下游的動能。

近年台股強勁表現主要來自於台灣的核心產業—科技業，其中又以半導體業最為關鍵，因此只要能有效掌握科技業，就等於掌握台股未來趨勢。

富邦科技ETF為台灣首檔科技產業ETF，除目前近六成持股為台積電外，同時鎖定國內多個主、次科技產業，包括半導體、電腦、電子零組件等等，並以市值前150大企業為網羅範圍。