屏東縣政府為保護海洋環境，今（22）日於滿州鄉港仔大沙漠發起2022淨灘活動，計有公私部門、研究單位、社區及學校等共11單位，約250人參與，總計清除938公斤垃圾，還給滿州鄉港仔村潔淨的海岸環境。

縣長潘孟安表示，淨灘除了達成清除海洋廢棄物的目的，更能親身感受海洋廢棄物對環境的嚴重威脅，屏東縣政府為減少海洋廢棄物，維護海洋生態環境，規劃「海廢帶回 漁獲自肥」活動，以屏東在地農產品為誘因，鼓勵漁民回收海上作業所產生之廢棄物，希望有效減少海洋廢棄物之產生與降低對海洋環境生態之衝擊也呼籲民眾一起加入守護海洋志工行列，減少陸地垃圾進入海洋，共同維護屏東海洋環境。

環保局說，4月22日是世界地球日，也是一項世界性的環境保護活動，縣府特於滿州鄉港仔大沙漠辧理2022春季淨灘活動，透過淨灘活動以傳達環保觀念和習慣，象徵傳承守護海洋之決心，讓孩子對周遭環境有更多的思考，啟發興趣、建立觀念、養成習慣進而付諸行動，落實環境保護於日常生活中，達到傳承親海、知海、愛海的共識，發揮海洋保育資源永續精神。