為響應世界地球日，世界公民總會（台灣）、世界之愛和平總會、太極門氣功養生學會等多個民間組織22日以「實踐良心 再創美麗地球」為題辦線上論壇，邀環保學者、民代及各界代表參與討論，建立共識「愛與良心」就是對地球最好的投資，維護大自然和地球和諧，確保人類永續生存並擁有美好幸福。

今日是世界地球日52周年，今年主題為「投資我們的星球」，聯合國／NGO世界公民總會副主席、世界之愛和平總會會長暨太極門掌門人洪道子致詞時指出，生物多樣性和生態防禦系統已然敲響警鐘，隱含著對地球萬物和永續發展目標的巨大危機。

大地母親提醒人類快採取行動，應對氣候變化並防止大規模的物種滅絕，恢復受損的生態系統；世界公民付諸良心行動，尊重人權、用愛消弭戰爭與紛亂，與大自然和平相處。

參與線上論壇的台中市清水區大秀國小校長黃琴認為，教育就是一件良心的工作，她把如何激勵老師、學生更願意做善事，然後將善心擴散成為全球共善，當成自己最重要的責任。

台中市潭子區頭家國小校長王玉龍說，良心就是一種道德，從生活的中去感受，他分享學校的志工組織有交通、餐飲、讀經、圖書、園藝、說故事及醫護7組，每一天在學校的生活中陪伴師生，讓師生在心靈上獲得很大的支持。

「良心就是一種生命教育」，他表示，用生命去感動別人的過程，小孩子建立有良心的道德模式，相信人與人之間的互動會越來越良善，離永續地球就更進步了。

退休教師高惠華指出，原住民的文化就是與大自然和諧相處，不論在那裡，心存感恩，認真工作就會有好的收穫；退休後，回到山上協助茶園的經營與管理，與家人討論決定採用友善、無毒、自然的管理方式，回歸當初祖先對這片土地的情感。

地球日總部提出52個投資星球方法，包括植樹、淨灘、多吃蔬果、計算食物碳足跡、重複利用塑膠袋、認識環保議題等，每個方法都有對修補受損的地球有益。