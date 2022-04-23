巡檢人員仍冒雨巡檢，清理上游農田、水溝等沖刷至河道的稻稈、雜草及廢棄物。（高市環保局提供／袁庭堯高雄傳真）

守護河川、垃圾不落溪，高雄市環保局2021年起首辦自鳳山溪河面巡檢及廢棄物清理作業，迄今整年度共執行19次河面廢棄物清理作業、7次河道底泥清除，總計清出2053公斤廢棄物及981.86公噸淤泥，成效可觀。

環保局去年起自鳳山溪博愛橋往上游濟安橋、富田橋、山仔頂橋及大松橋，每周進行3次河面清淨程度巡檢，每月2次河道廢棄物定期清理及搭配河面廢棄物不定期清理作業，另於鳳山圳水質淨化場與坔埔排水截流等處清除逾500公尺河道底泥。

環保局表示，根據巡檢紀錄，鳳山溪河道常見髒亂點以博愛橋、大智陸橋下、鳳山圳排水、美山路70巷等處為主，依廢棄物型態則以人為隨手棄置及下水道沖刷堆積為主要來源。為了清理河道內廢棄物、淤泥，本局除了採用人工撿拾方式去除丟棄於河面飲料瓶罐、清潔品瓶罐、紙類餐盒及家庭垃圾等之外，還出動許多大型機具協助清理。

去年六月份大雨溪水暴漲，巡檢人員仍冒雨巡檢，避免因河道廢棄物造成鳳山溪溪水阻塞影響排水，待雨勢和緩之後立即發動清理作業，將上游農田、水溝等沖刷至河道的稻稈、雜草及廢棄物進行移除，確保河道通洪及河面環境整潔維護。

環保局強調，今年將更進一步推動鳳山溪流域生態調查、環境教育種子教師培訓及地方深耕環教推廣，未來將透過培訓之種子教師及流域沿岸各國中小學童進行走讀教育及環境教育深耕推廣，培養更多環保尖兵，共同攜手改善鳳山溪水體環境。