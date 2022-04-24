大陸國家能源局副局長余兵今（24日）表示，2021年煤電以不足50％的裝機占比，生產了全大陸60％的電量，承擔了70％的頂峰任務。他並稱，中國以煤為主的資源稟賦，決定了煤電在相當長時期內仍將承擔保障能源電力安全的重要作用。

餘兵指出，隨著中國碳達峰、碳中和目標的提出，電力系統清潔低碳轉型的步伐將進一步加快，煤電將逐步由提供電力電量的主體電源轉變為電力電量並重的支撐性和調節性電源，概括講就是「兩降低、兩提升」，兩降低就是裝機占比和發電量占比的降低，兩提升就是靈活調節能力和清潔高效水準的提升。

他說，2021年中國煤電度電煤耗大約為305克，儘管已經優於美國和德國、僅次於日本，且超臨界和超超臨界機組占比已經超過50％，但亞臨界機組還有近4億千瓦，這部分機組的煤耗明顯偏高，需要儘快實施節能降碳改造。

餘兵並表示，在當前的技術條件和裝機結構下，煤電是最經濟可行、安全可靠的靈活調節資源，在提升電力保供能力的同時促進可再生能源發展。