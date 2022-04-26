漢翔(2634)在民用及國防的業務推升下，今年起營運有望起飛，但由於國內半導體高薪搶人吸金效應，人才招募不易，漢翔多管齊下，除了董事長胡開宏當選航太公會理事長後，建議設立人力資源委員會，與國內航太相關系所大學建立產學合作，另外，漢翔內部亦成立「創新研發中心」推動數位轉型計畫，培育更高階航太人才。

由於近年來台積電等科技大廠擴廠，使得人才需求大增，提出的薪資優於其他產業，導致台灣許多產業出現人才慌。漢翔副總經理黃淑媛指出，漢翔作為領頭羊，有提升國內產業的責任，協助供應商被國際大廠認證升級，以原物料為例，工業用和航太用的碳纖維，價差就高達幾十倍。除了擴大產業族群，黃淑媛認為學校基礎科學教育也有所欠缺，像是大學中材料學在金屬部分比重很少，半導體卻越來越多，雖然是市場供需問題，但對整體工業發展的後續也影響甚鉅。

此外，傳承也是目前國內航太業重大課題，漢翔1983年開始研發IDF經國號戰機，當時投入很大經費，聘請幾百個外籍工程師，教育國內航太人才，至今這批工程師陸續屆齡退休，慶幸國機國造計畫，讓經國號戰機人才得以傳承，進一步打造勇鷹號高教機。

胡開宏當選航太公會理事長，重視人才培育，因此上任後馬上建議公會設置五個委員會，其中的人力資源委員會，必須與國內航太相關系所大學建立產學合作，開設專班培養在職員工、提供充實師資。針對產業最迫切需要跨領域人才培訓，與合作學校研擬解決方案，提供會員人才需要。

漢翔內部亦成立「創新研發中心」推動數位轉型計畫，培育在職員工，除了赴AI學院受訓，也善用外部資源辦內訓專班，例如爭取工業局AI GO計畫補助等，部分工程師則安排到國外培訓，培養更高階的航太人才。

整個產業族群上，漢翔這幾年為供應商開設幾百堂免費課程，讓上百家供應商提升品質，甚至團隊駐廠解決廠家問題，希望設備盡量國產化；接下來除了軍用初教機計畫，還有來自國際民用航空訂單，未來營運表現可期。