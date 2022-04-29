推特今天公布首季營收低於預估，但用戶人數攀升。推特已同意接受億萬富豪馬斯克收購提案，他曾預告收購成功後將讓推特下市，今天的財報可能是推特以上市公司身分公布的最後財報之一。

法新社報導，推特（Twitter）今天公布截至3月底止的首季獲利5.133億美元，是去年同期的七倍以上，主要受惠於出售旗下資產的一次性收入挹注。

營收則成長16%，來到12億美元，略低於訪調市場分析師預測的12.2億美元。

路透社報導，推特活躍用戶人數成長至2.29億，略高於分析師預期，較去年同期的1.99億攀升。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）25日宣布以每股54.20美元現金、約440億美元收購推特，這起收購案預期在2022年完成。

推特在同意馬斯克收購提案後，取消和市場分析師的財報電話會議。今天的財報可能將成為推特最後以上市公司公布的財報之一。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110428