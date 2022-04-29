元大綠能N（020032）自本周一（25日）掛牌上市以來交易熱絡，累計本周來成交已超過1.5萬張。證交所表示，這檔ETN的特色是，投資兼顧綠色能源發展、企業獲利及環境永續，只要約5千元就能輕鬆搭上綠能商機。元大綠能N今日股價約在4.9元上下震盪，維持小漲0.5～1％之間表現。

元大綠能N由元大證券發行，發行期間為10年，預計於2032年到期，發行價格為5元，連結的標的為「特選台灣綠能報酬指數」，精選台灣太陽能及風力發電產業鏈之上市上櫃具代表性的綠色能源產業共20檔成分股票，指數成分股於每年10月重新定審，以符合「特選台灣綠能報酬指數」之投資策略。

特選臺灣綠能報酬指數前十大成分股，依權重高至低排序為：亞泥、中鋼、台達電、中美晶、信邦、東元、貿聯-KY、中鼎、聯合再生、中興電等，權重在2.88～15.14％之間。

元大證券表示，台灣地處亞熱帶季風區，擁有得天獨厚的綠電發展條件，每年平均1,200小時的日照及西部沿海世界級的高品質風場，可帶動天然潔淨的綠能發電源源不絕，加上綠電能源產業鏈聚落建立完整及綠能獎勵政策持續推動，未來台灣綠電潛力不可忽視。

元大綠能N發行價訂在5元，買一張只要約5千元左右，等於是以小錢就能參與全球最夯的投資趨勢，透過台灣綠能主題指數的優勢選股策略，不僅可以將有限資金專注在台灣綠能強勢股上，還能分散風險。