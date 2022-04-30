日本首相岸田文雄30日到訪越南，可望與越南總理范明正談及俄烏戰事及中國的區域影響力。岸田訪越期間也將拜會越共總書記、越南國家主席與國會主席，並出席產業創新會議。

越南外交部27日宣布，應越南總理范明正（Pham Minh Chinh）邀請，日本首相岸田文雄將於4月30日、5月1日訪問越南。外界認為岸田這次出訪越南、東南亞和歐洲，將討論如何應對烏克蘭危機，以及愈發強勢的中國對區域的影響。

根據越南外交部所提供的訊息，岸田文雄將於當地時間30日傍晚5時抵達河內內排國際機場（Noi Bai International Airport），在越南的最後一場公開活動將於5月1日下午近3時登場。

根據安排，岸田文雄5月1日一早將前往胡志明陵寢獻花，接著出席歡迎儀式與植樹活動，再與范明正進行雙邊會談，會後簽署文件並舉行新聞說明會，隨即轉往參加產業創新與數位轉型會議。

會議結束後，岸田文雄依序將分別拜訪、會見越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）、越南國會主席王廷惠（Vuong Dinh Hue）、越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）。

越南勞動者報（Nguoi Lao Dong）報導，越南與日本在1973年9月21日建交，2014年3月建立「廣泛戰略夥伴」關係。日本在2011年10月成為首個承認越南市場經濟地位的七大工業國集團（G7）國家，是越南重要經濟夥伴之一。

越日兩國自1999年起給予對方最惠國稅率。2021年雙邊貿易額達427億美元。2022年前3個月，進出口總額112億美元，較2021年同期成長11%，其中出口額近54億美元、年增10.1%，進口額近58億美元、年增11.7%。

截至2022年3月20日，日本在越南累計有效外商直接投資提案4828項，註冊投資總額超過644.1億美元，僅次於韓國和新加坡。2021年日本有9項提案獲投資許可，出資入股共8項，註冊資本總額2億美元，排名第4。

日本是向越南提供日圓貸款的最大供應國，截至2019年12月，貸款總額為2兆5780億日圓（約237.6億美元），占政府對外貸款總額的26.3%。雙邊交流日益擴大，目前在日本的越南人已超過45萬人。（編輯：高照芬）1110429