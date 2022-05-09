小編今天（9日）精選5件不可不知的國內外財經大事。生醫公司再掀掛牌潮! 初步統計至少有晉弘、北極星-KY、長佳、樂迦、浩宇、台寶、全福和Belite Bio等八家公司，將陸續在6月底前分別以上市、登錄興櫃、戰略新板和在美國那斯達克交易，AI智慧、再生醫療、眼藥股最夯。

【1】生醫掛牌潮再起 三族群最夯

法人預估在疫情大爆發中，生技股已成資金避風港，生力軍族群將引領話題，並攜手母公司上演母以子貴行情。率先報喜的Belite Bio（股代號B LTE），是仁新旗下小金雞，該股於美東時間4月29日，以每一單位發行價位6美元，在那斯達克交易所掛牌上市，挾著開發中治療斯特格病變青少年病患的新藥LBS-008，全球三期臨床試驗已展開，股價未演先轟動，不僅預計發行600萬單位，超額認購90萬股，當天股價強漲，六次融斷，終場交易量達340萬股，5/6收盤16.17元，周漲幅高達1.69倍。

【2】BDI周線連四紅 散裝航運旺季提前報到

全球瘋搶穀物與大宗原物料之亂，帶動波羅的海指數BDI周線連四紅，6日續漲2.8％至2,718點，累計近一個月大漲逾31％，散裝航運市況第二季淡季不淡，甚至有旺季提早報到之勢，在船舶供不應求下，市場也看好第三季旺季，海岬型船期貨日租金報價已上漲至3.8萬美元以上，中小型散裝船日租金也都在3萬美元左右！

【3】金控現金殖利率 三家破5％

15家金控股利發放政策全部出爐，若以6日收盤價換算，15家金控的現金殖利率前五大分別為元大金5.86％、開發金5.73％、國泰金5.72％、富邦金4.91％、永豐金4.51％。

【4】大盤上攻乏力 15檔中小型股扮先鋒

5月以來台股低檔盤旋，美國聯準會（Fed）升息落地也未能換回多頭人氣，上周4個交易日大盤平均成交值僅2,210億元左右，在缺乏攻擊量能的情況下，資金轉往貿聯-KY（3665）、希華（2484）等15檔低股本的個股進行著墨。

【5】美仍為實質負利率 高盛：金價年底上看2500美元

美國聯準會（Fed）展開積極升息，按照歷史經驗，金價原應走弱，但專家指出美國目前實質利率仍為負值，因此黃金仍具吸引力。在投資需求強勁下，高盛看好金價年底上看2,500美元。