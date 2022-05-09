台中市議員楊典忠表示，台中市公車3年來發生9次火燒車事件，安全引發疑慮。（楊典忠提供／林欣儀台中傳真）

台中市議員張家銨表示，台中市街頭最近可見到「陌生的」公車塗裝，是北部業者汰換後拿到台中使用。（張家銨提供／林欣儀台中傳真）

為吸引民眾搭乘公共運輸，台中市每年斥資30億元經費補助雙十優惠公車，但多名市議員抨擊公車服務品質不佳，除了有脫班、漏班等問題，更有業者拿北部客運汰換的車輛來服務台中市民，且近3年來，全市已發生9件公車火警，要求市府應加強控管與評鑑，維護市民權益。

市議員楊典忠表示，台中市從2019年到今年3月，累計已發生9件公車火警事件，其中包括2019年2件、2020年1件及去年4件、今年3月有2件，不但創下台中市紀錄，應該也是台灣公車駛的火燒車紀錄，但市府事後竟只要求業者自我檢討並裁罰5000元，根本罔顧乘客權益。

市議員張家銨則說，台中市街頭最近可見到「陌生的」公車塗裝，經她了解，發現這些車輛是北部三重客運、大都會客運汰換掉的高底盤柴油公車，卻被拿來台中服務市民，且其中還包括接駁各醫院的323、324、325路線，讓長輩或病患搭乘老舊的高底盤公車就醫，根本是打造台中為「不友善之都」。

市議員周永鴻指出，台中市公車誤點、漏般問題嚴重，已在地方群組引發討論，其中行經宜寧中學的98路公車，已經有許多民眾陳情，更有學生晚間一等就等了2小時，對女學生來說相當不安全；交通局應緊盯業者並加強稽核誤點公車、祭出相應的罰則，同時也應正視公車駕駛不足的問題。

交通局長葉昭甫表示，市府對公車車齡是依「台中市汽車客運業管理自治條例」規範，若車輛不符合規定將給予處分，近年來也積極要求客運業者加速汰舊換新；交通局除要求業者出車前必須檢查安全設備，也不定期派員抽查車輛設備與定檢紀錄，將會要求業者針對火燒車問題提出具體改善作為。

而針對脫漏班的問題，葉昭甫說，台中市過去異常發車比率約10％，近年來實施公車班次自動稽核，系統會稽核公車發車狀況，並處分異常發車的駕駛，目前發車異常比率已降至2.3％左右，未來將持續盤點公車資源並調整服務。