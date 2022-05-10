工研院產科國際所統計2022年第一季台灣整體IC產業產值，單季整體產值1兆1592億元，季成長4.8%、年成長28.1%，預計2022年產值年成長上看19.4%、達4兆8751億元。

統計顯示，2022年第一季台灣整體IC產業產值(含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試)達1兆1592億元，季成長4.8%、年成長28.1%。其中IC設計業產值為3300億元，季成長3.9%、年成長26.8%；IC製造業為6,667億元，季成長8.7%、年成長33.3%，其中晶圓代工為5969億元，季成長10.5%、年成長36.5%，記憶體與其他製造為698億元，季衰退4.9%、年成長11.3%；IC封裝業為1100億元，季衰退8.3%、年成長11.8%；IC測試業為525億元，季衰退4.5%、年成長14.1%。

工研院產科國際所預估2022年台灣IC產業產值達4兆8751億元、年成長19.4%。其中IC設計業產值為1兆3848億元、年成長14.0%；IC製造業為2兆7953億元、年成長25.4%，其中晶圓代工為24855億元、年成長28.1%，記憶體與其他製造為3098億元、年成長7.6%；IC封裝業為4725億元、年成長8.5%；IC測試業為2225億元、年成長9.6%。