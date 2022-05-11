來頡（6799）明（12）日以每股139元上市，成為今年第10家在證交所掛牌的上市公司。今日在興櫃收盤價為165元上漲3.16％，市場樂觀看待明天上市蜜月期行情表現。

來頡董事長陳燦榮為最大股東，持股比率23.47％，另九鼎創投持股6.23％、聯陽藉導體持股也有5.45％，此外，還有元大創投、和通創投及遠鼎創投等，持股都在3％以上，另有多個個人股東持股在3％以上。