來頡每股139元12日上市 今年第10家新兵 20:122022/05/11 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 來頡（6799）明（12）日以每股139元上市，成為今年第10家在證交所掛牌的上市公司。今日在興櫃收盤價為165元上漲3.16％，市場樂觀看待明天上市蜜月期行情表現。 來頡董事長陳燦榮為最大股東，持股比率23.47％，另九鼎創投持股6.23％、聯陽藉導體持股也有5.45％，此外，還有元大創投、和通創投及遠鼎創投等，持股都在3％以上，另有多個個人股東持股在3％以上。 友達增加凌華持股 比率突破三成 柏克夏加碼買進西方石油股票 持股增至逾15％ #來頡 #聯陽 #創投 #持股 #日上市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他股》焦點股-潤泰新 13:482022/05/02 財經 臺灣企銀董事長 林謙浩：用類金控闖出新活路 04:102022/05/09 財經要聞 柏克夏加碼西方 持股增至15.2％ 04:102022/05/06 全球財經 陸科企監管有望鬆綁 傳官方擬入股1％ 18:192022/05/02 財經 VR／AR增幅躍第一 陸私募創投基金 年增34.5％ 04:102022/05/06 全球財經 攻守並進 達人布局營收亮眼股 04:102022/05/08 產業特刊 劉強東減持京東健康 套現4.4億港元 04:102022/05/05 全球財經 友達增持凌華 持股比衝破三成 04:102022/05/10 產業．科技 陸擬入股科技巨頭1％股權 04:102022/05/03 全球財經 BP退出Rosneft持股 資產減值255億美元 22:212022/05/03 財經 台塑擴大切入儲能市場 04:102022/05/06 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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