柏克夏加碼買進西方石油股票 持股增至逾15％ 15:122022/05/05 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 股神巴菲特的投資公司柏克夏海瑟威加碼買進西方石油（Occidental Petroleum）590萬股，對這家石油公司的持股增至15.2％。 根據柏克夏周三晚間申報文件，該公司斥資約3.36億美元於周一和周二買進西方石油股票。 此次購股之後，柏克夏對西方石油的持股數約達1.423億股，價值約合88億美元，另還持有2019年收購的100億美元優先股，當時為要協助西方石油併購Anadarko Petroleum。 民眾叫車需求回升 優步Q1營收年增136％ 雅詩蘭黛調降全年度財測 股價盤前暴跌9％ #西方石油 #柏克夏 #億美 #加碼買進 #增至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 穆斯克賣股 套現48億美元 04:102022/04/30 全球財經 疫苗銷售拉抬 莫德納Q1營收、獲利優預期 23:022022/05/04 財經 美國3月貿易赤字首度衝破千億美元再創新高 08:572022/05/05 財經 BP退出Rosneft持股 資產減值255億美元 22:212022/05/03 財經 《國際產業》成本高漲侵蝕利潤 亞馬遜盤後崩跌9% 11:582022/04/29 財經 全球經濟有下行風險 留意債券資產分批低接 13:042022/05/04 財經 《國際產業》拚EV電池自產 美國將砸逾30億美元 12:482022/05/03 財經 波克夏股東會回歸實體 第一季淨利下滑逾五成 09:582022/05/01 財經 苗栗＋83 因應疫情升溫專責病房從122床擴增至148床 13:522022/05/01 生活 蘋果憂供應鏈問題惡化 股價盤後下跌逾2％ 11:522022/04/29 財經 電動車電池新創公司Group14 順利募資4億美元 23:262022/05/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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