股神巴菲特的投資公司柏克夏海瑟威加碼買進西方石油（Occidental Petroleum）590萬股，對這家石油公司的持股增至15.2％。

根據柏克夏周三晚間申報文件，該公司斥資約3.36億美元於周一和周二買進西方石油股票。

此次購股之後，柏克夏對西方石油的持股數約達1.423億股，價值約合88億美元，另還持有2019年收購的100億美元優先股，當時為要協助西方石油併購Anadarko Petroleum。