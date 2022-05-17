俄烏戰爭和盧比貶值推高能源和原物料價格，印度4月躉售物價升至17年新高。印度17日公布，4月躉售物價指數（WPI）年增15.08％，至少創下2005年4月以來新高紀錄，數據已連續第13個月維持在兩位數，並高於市場預期的年增14.48％。