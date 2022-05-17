印度4月躉售物價 創17年新高 21:382022/05/17 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄烏戰爭和盧比貶值推高能源和原物料價格，印度4月躉售物價升至17年新高。印度17日公布，4月躉售物價指數（WPI）年增15.08％，至少創下2005年4月以來新高紀錄，數據已連續第13個月維持在兩位數，並高於市場預期的年增14.48％。 在岸人民幣收報6.7472 創一周新高 高通膨壓力鍋引爆 日本躉售物價 飆寫新高 17檔EPS創新高 法人卡位 #躉售物價 #印度 #新高 #俄烏戰爭 #盧比 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Q1財報揭曉 五天王各擅勝場 04:102022/05/17 財經要聞 電動工具三雄 Q1獲利猛 04:102022/05/17 證券．權證 新冠疫情揮之不去 台灣餐飲業 無薪假再起 04:102022/05/17 財經要聞 印度小麥 允許出口至缺糧國家 04:102022/05/17 全球財經 《國際產業》量減價飆 印度禁止小麥出口 15:092022/05/16 財經 亞洲非投資級債 反彈氣盛 04:102022/05/16 投資理財 中鋼微降6月盤價 H2審慎樂觀 04:102022/05/17 財經要聞 全球搶糧 散裝船運價飛漲 04:102022/05/16 財經要聞 陸暫停我釋迦輸入 2021收入保險理賠創新高 17:022022/05/17 生活 上市櫃最強Q1 大賺1.16兆 04:102022/05/17 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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