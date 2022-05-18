疫情持續惡化，指揮中心為了可以「正常生活」不斷放寬防疫政策，讓民眾生活在恐懼之中，尤其幼兒沒有疫苗可打，卻要暴露在風險中，讓許多家長擔心害怕。國民黨主席朱立倫向政府提出3點措施，說「請問天底下有哪一種政府，會讓國家未來的棟樑、會讓父母最疼愛的寶貝孩子，暴露在危險的染疫風險下！」

朱立倫今（18）日在臉書表示，「有政府會做事」是蔡政府大內宣試圖塑造的形象，但在如今疫情亂象下，已徹底淪為「有政府會擺爛」的笑話。他指出，兒童安全日才剛過3天，但已有近10萬學生確診，且6至11歲的兒童疫苗施打率僅約1成，既然蔡政府沒幫孩子們超前部署，為何不在即將到來的疫情高峰期暫停實體課程？

朱立倫拜託蔡政府的高官們多一點同理心，說「天底下絕對沒有這麼會整人的政府，竟可以把百萬名家長的擔憂放一邊」，提出3點要求政府做到，分別是「各級學校是否全面停課改為遠距教學，應立即確定方案」、「如確定全面改為遠距，補救教學進度、解決數位落差配套要備好」及「積極提高兒童疫苗施打率」。

朱立倫說，政府不該再讓父母們「自主應變」，不該再讓學校「彈性調整」，怒轟「請問天底下有哪一種政府，會讓國家未來的棟樑、會讓父母最疼愛的寶貝孩子，暴露在危險的染疫風險下，且毫無有效配套跟可靠指引？」