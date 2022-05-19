中國海峽研究院（香港）19日發佈《2022海峽兩岸關係風險指數》報告，透過5大方面、38個因數的綜合性分析，計算出兩岸關係風險並勾勒出演變趨勢。研究指出，大陸和台灣的關係風險指數處於歷史高位，甚至超過1950年代兩岸軍事對峙時期。通過加權法得出海峽兩岸風險指數2021年的的賦值為 7.31創下歷史新高，直到2022年第1季賦值為7.11，雖然有所回落，但仍處歷史高位。

該《報告》結論指出，兩岸風險持續升高的長期趨勢沒有改變，政治和軍事風險不斷提升。在政治方面，台灣當局繼續在台獨道路進行試探，繼續強調「反共保台」與大陸對抗。在此期間，兩岸領導層也缺乏交流，沒有機會減少風險。

同時持續較長時間的「政冷經熱」局面依舊在維持。2021年兩岸貿易高速增長並創下紀錄。今年第1季兩岸貿易保持兩位數的高速成長。這表明兩岸依舊有貿易需求，且台灣出口依賴大陸市場的局面沒有改變。這說明兩岸經濟部門融合程度較深，產業鏈一體化程度較大，可以在一定程度上「免疫」政治上的不利局面。

在對外關係上，《報告》指出美國依然積極支持台灣。從拜登政府上台以來多次通過對台軍售，而且又有美國高官訪問台灣。美國海軍保持幾乎1個月1 次頻率在台海活動，認為這些事件不利於緩和兩岸風險。

同時軍事部分，立法院批准2400億元新台幣採購美國大量先進武器裝備，台灣軍方「防衛固守、重層嚇阻」沒有改變，打造自衛武力與大陸對峙。作為回應，大陸也增加軍機進入台灣防空識別區的頻率等因素，導致風險居高不下。