證交所表示，永豐優息存股（00907）ETF將於下周二（24日）正式掛牌上市。

證交所表示，永豐優息存股ETF之標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣優選入息存股指數」，該指數係由臺灣指數公司所編製及維護，係由臺灣指數公司與中華民國企業永續發展協會合作，使用永續報告書、年報、政府資訊及財務數據等公開資料，設計評鑑模型，產製「企業ESG表現分數」。

選取與景氣循環民生必需相關產業，利用其產業穩定性佳之特點，以企業ESG表現結合公司獲利、股利配發為篩選條件，運用股利率加權，挑選30檔上市股票，以表彰在永續發展、股利發放穩定及規模具代表性之上市股票的投資績效表現。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達135檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。