我國棒球好手陽岱鋼本季從日職轉投美國獨立聯盟，他在昨天代表湖國碼頭犬隊(Lake Country Dockhounds)的比賽中擺脫低潮，中斷連12打數無安打，並為球隊敲出1分打點，而今天他再次爆發了，於第二次打擊時敲出陽春全壘打，幫助球隊取分，這也是他旅美首轟，上次敲出全壘打已經是7個月前的事了！

陽岱鋼與球隊碰上維尼普金眼隊(Winnipeg Goldeyes)，他與上一場一樣擔任先發第2棒中外野手，首打席擊出飛球遭接殺，2局時成功敲出陽春炮，下一棒打者班奈特(TJ Bennett)還接力開轟，上演「背靠背」精采戲碼，兩人幫助球隊以4：1領先，陽岱鋼連兩戰都有打點，徹底擺脫低迷狀態。

昨天碼頭犬隊碰上探險家隊(Sioux City Explorers)，陽岱鋼前4打席都沒有建樹，分別以滾地球、三振、飛球、滾地球出局，眼看比賽已來到第9局，所剩機會不多，球隊也以3：10大幅落後，這時陽岱鋼終於醒來，敲出中外野方向安打貢獻1分打點，接著又靠隊友推進跑回本壘得分。

雖然球隊以6：10吞敗，但陽岱鋼中斷連12打數無安打乾旱，並為球隊敲下分數。他為碼頭犬效力的前三戰都有安打演出，但後面兩場8打數無安打還苦吞3K，加上這場前4打席都落空，差點形成連13打數無安打悽慘紀錄。而這兩天他接連貢獻安打、全壘打製造2分打點，可說是完全找回自信，期待他表現越來越好。