身為美國運輸系統中心的卡車運輸業也被供應鏈卡住了！根據產業人士透露，由於零件短缺，導致重型卡車產能陷入停滯，無法因應運輸需求攀升。然而新卡車數量減少，加上司機人數不足與燃料價格暴增，已讓物流問題更加惡化，並進一步對美國經濟造成打擊。

根據總部位於印第安那州的市調機構ACT指出，包括半導體晶片等重要零件缺乏，使得卡車製造廠商去年底被迫取消數千輛卡車訂單。今年以來，該問題依然不見緩解，這些卡車製造大廠接受的訂單比去年同期減少55％。由於新卡車不足，讓貨運公司必須更加倚賴老舊的車隊進行貨物運送。

總部在拉斯維加斯、擁有300輛卡車車隊的Truline貨運公司總裁楚曼（Paul Truman）表示，他預期今年不會再買任何新卡車。今年3月，Truline才收到它在2021年2月下訂的30輛重型卡車，原本這些卡車應在該年8月交貨。專門運送食品與飲料的Truline以來每年都會購買至少60輛卡車，來替換在車隊中的老舊卡車。

楚曼抱怨無法得到新車，已讓Truline最近被迫拒絕好幾筆生意。他說缺乏新設備，很難讓業務持續成長。

2020年受到疫情相關的工廠關閉，使得卡車產能大受侵蝕。雖而去年疫情好轉，經濟逐漸復甦，但遭遇零件短缺，使得卡車產量只有26萬4,470輛。然而在景氣大好時期，北美卡車年產量通常可超過30萬輛，至於在2019年該產業曾生產34萬4,560輛卡車。

雖然ACT認為今年卡車產能將可反彈，達到29萬6,000輛，但不如年初的預估30萬輛。該總裁韋斯（Kenny Vieth）表示：「需求持續超出該產業製造卡車的能力」。

ACT還補充，卡車製造廠商針對在2023年開放額外訂單顯得意興闌珊，最主要是目前訂單積壓數量已經超過25萬輛，是一般正常水準的兩倍。