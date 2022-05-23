中國國家統計局公佈的今年4月份數據顯示，1至4月份，大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.7％。其中4月份，大陸全國城鎮調查失業率為6.1％，比上月上升0.3個百分點。分年齡看，16-24歲、25-59歲人口調查失業率分別為18.2％、5.3％。31個大城市城鎮調查失業率為6.7％。從上述數據看，中國4月份就業形勢不容樂觀，多項指標創近期新高。特別是青年失業率，創有歷史數據以來最高。對外經濟貿易大學國家對外開放研究院研究員李長安今天在《環球時報》撰文稱，穩住市場主體是穩就業的關鍵。

文章稱，就業是最大的民生，也是經濟發展狀況的「信號燈」。就業形勢的趨緊，與一些超預期不穩定因素的短期衝擊直接相關。今年3月以來，疫情在大陸多地出現反覆。值得注意的是，此次疫情主要集中在大陸東部較為發達地區和特大型城市，這對就業和經濟增長的影響尤為顯著。而地緣衝突的爆發，對全球供應鏈產業鏈的衝擊較為明顯，大宗商品價格的大幅上漲又給大陸國內企業造成了更大的成本壓力。

在多重壓力下，大陸國內市場主體的經營困難有所增加，效益出現較為明顯的下滑。4月份，大陸全國規模以上工業增加值同比下降2.9％，環比下降7.08％。其中製造業下降4.6％。服務業生產出現下滑，全國服務業生產指數同比下降6.1％，而服務業商務活動指數僅為40.0％。服務業是吸納就業的主要陣地，也是受疫情影響最大的行業，這對就業也產生不小的衝擊。今年3月份後，求職人數大幅增長，而市場主體的勞動力需求卻掉頭向下，不少企業招聘放緩，甚至減員裁員。在需求減少的同時，中國的勞動力供給數量龐大。據統計，今年中國新進入勞動力市場的求職者高達1600萬人，其中包括1076萬大學應屆畢業生。

文章稱，很顯然，穩就業就必須穩市場主體。近期以來，中央及各地公布了一系列相關政策，在助企紓困、減輕企業負擔、激發企業活力方面發揮了積極的作用。在財政支持方面，今年以來中國實施新的組合式稅費支持政策，在延續實施部分2021年到期的階段性減稅降費政策的同時，精準實施對中小微企業、個體工商戶減稅降費，加大增值稅留抵退稅力度，全年預計退稅減稅約2.5兆元人民幣。

在金融支持方面，中國人民銀行引導金融機構加強對實體經濟的資金支持，保持流動性合理充裕，推動降低企業綜合融資成本。大陸央行數據顯示，1-4月企業貸款利率為4.39％，同比下降0.25個百分點，保持在有統計記錄以來的低位。此外，緩繳社保費、降低電費網費等措施，也使受衝擊的企業負擔大為減輕。

當前，中國的發展環境更為複雜，不確定性因素增多，要實現今年預期的城鎮新增就業目標1100萬人以上，城鎮調查失業率全年控制在5.5％以內的就業目標，面臨的困難和挑戰不少。穩就業就必須緊緊抓住穩市場主體這個「牛鼻子」，學者指出，還需要繼續做好如下工作：

首先，要進一步擴大市場主體的數量。隨著大眾創業萬眾創新活動的不斷推進，中國的市場主體在數量上有了很大的提高。截至2021年底，中國市場主體總量達到1.54億戶。要繼續鼓勵創新創業活動，完善營商環境，為更多市場主體湧現創造條件。只有市場主體持續增加，才能為勞動力創造更多的就業崗位。

其次，要多措並舉穩住市場主體容納就業的存量。針對當前市場主體面臨的困難，要精準施策，通過階段性降低社保費率、緩繳社保費、發放穩崗補貼、發放一次性留工培訓補助等多種措施，千方百計穩住就業崗位。

最後，要繼續挖掘市場主體擴大就業的能力。根據當地實際情況，繼續發展勞動密集型企業，為轉移勞動力和中低技能勞動力提供更多就業崗位。大力促進平台企業規範發展，切實保障靈活就業人員的合法權益，增強平台就業的吸引力。

總之，當前的就業困難是暫時的。中國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，擴大就業的動力依然充足。隨著局部疫情逐步得到控制，市場主體的活力也將得到釋放，吸納就業能力將迅速恢復。只要中國能夠保持戰略定力，堅持以穩市場主體穩就業，今年的就業目標就一定能夠順利實現。