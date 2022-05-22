香港財政司長陳茂波22日發表網誌指出，香港2月至4月失業率5.4％，創下10個月以來新高，總失業人數增至逾20萬。但他認為此數據滯後，未能反映市況的改善，呼籲民眾對前景毋須太悲觀，否則反而容易錯過經濟正在改善的趨勢或新出現的機會。

香港經濟日報報導，陳茂波又指，雖然數字上不見失業率改善，但從茶餐廳所感受到的氣氛，他認為就業市場正逐步好轉。

通膨方面，香港2022年第一季的基本綜合消費物價指數年增1.6％。陳茂波認為整體上仍然溫和，主要是因為在指數中占比較重的租金開支繼續下跌，但是「食、衣、行」這三大範疇的物價漲幅都高於整體數字。

以3月的食品價格為例，漲幅達4.6％，其中基本食品價格漲幅更達到7.6％。陳茂波估計，是和疫情打亂運輸物流，影響到新鮮蔬菜等食品的供應有關。不過，他預計按照目前的趨勢來看，食品價格漲勢有望放緩。