財政部國產署23日公告招標今年第二批地上權案共九宗，合計面積約7,850坪、權利金底價為14.46億元，7月18日開標。

高雄前鎮案約1,770坪住宅用地，底價為4.05億元，離高雄捷運凱旋站僅200公尺且鄰近凱旋夜市、福誠高中等，具交通與學區優勢，有望做住宅建案。

而高雄三民案約670坪住宅用地，底價為2.35億元，靠近高雄美術館精華區，有利做蛋黃區高價宅建案。

至於高雄鹽埕案約1,330坪商業用地，底價為3.15億元，鄰近高雄駁二、大港橋、高雄流行音樂中心，可說是觀光精華地段，有利業者建置商旅或百貨公司，惟國產署官員指出，因該筆土地上仍有數棟國有建物等，得標人需自費拆除，其底價也設定較低。

在台南市也有大案，國產署本次列標台南安平案約1,400坪商業用地，底價為3.3億元，鄰近台南地方法院與地檢署，距知名景點億載金城不到1公里，因靠近觀光港灣，估有利設置商旅、百貨商場等。該案在前一次列標因面積未達市府管制規定而下架，國產署本次連同旁邊大面積素地一同推出，有利得標人使用。

桃園市桃園案約113坪住宅用地，底價約0.31億元，位於市中心春日路旁，鄰近桃園農工與三民運動公園，兼具學區與生活機能良好等優勢。

而中部地上權案本次為小而美型態，其住宅區地上權案包括苗栗後龍案330坪、底價0.15億元，座落在近後龍國小與鎮公所附近；台中市東勢案750坪、底價0.3億元，靠近東勢國中；台中市梧棲案860坪、底價0.49億元，鄰近梧棲夜市與台中港。

另台中市大甲案630坪（底價0.36億元）為商業區用地，靠近日南車站，較前一次2017年列標價格約提高22％，反映地價走勢。