總部位於巴黎的國際能源總署（IEA）執行董事畢洛（Fatih Birol）示警，切莫讓俄烏戰爭引爆的能源危機，加重全球對石化燃料的依賴。正確的能源投資，特別是再生能源，意味著全球不必在能源短缺與石化燃料加速氣候變遷之間做取捨。