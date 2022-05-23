IEA示警：莫讓能源危機加重石化燃料依賴 22:022022/05/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總部位於巴黎的國際能源總署（IEA）執行董事畢洛（Fatih Birol）示警，切莫讓俄烏戰爭引爆的能源危機，加重全球對石化燃料的依賴。正確的能源投資，特別是再生能源，意味著全球不必在能源短缺與石化燃料加速氣候變遷之間做取捨。 陸智庫：20年須GDP保4 力阻經濟新冷戰 世衛大會登場 蔡英文：WHA也需要台灣 台股殖利率4.2％勇冠全球 #全球 #石化燃料 #IEA #莫讓 #能源危機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 IMF總裁：全球經濟面臨二戰以來最大挑戰 20:332022/05/23 財經 4月產業電力景氣續亮黃紅燈 經濟成長率估3.9％ 19:232022/05/23 財經 宜鼎靠三技術 衝刺Edge AI 04:102022/05/23 產業．科技 食用油荒有解 食品廠鬆口氣 04:102022/05/23 證券．權證 六福50周年慶活動開跑 旗下各品牌同步優惠送好禮 12:012022/05/23 財經 無畏美股承壓 台股續彈月線近在咫尺 13:232022/05/23 財經 俄烏戰爭拖太久 學者警告完美風暴來了：全球都很嚴重 08:282022/05/23 政治 是方TPIX 目標一年擠進全球百大 04:102022/05/23 產業．科技 人行在港發行250億元央票 超額認購1.3倍 17:022022/05/23 財經 COMPUTEX 2022虛實並進 24日開展 16:432022/05/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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