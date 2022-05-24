藝人賈永婕在去年Alpha疫情期間捐贈高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）獲得好評，昨（23日）晚在臉書表示雙和醫院院長緊急致電，稱院內有嬰兒要插管，急需嬰兒影像插管器，而她也大器相助。不過，時常評論時事的粉專「逆風的烏鴉」對此感嘆，「一個政府要敗壞到什麼程度，才會讓一所大醫院有急需救命的器材時找善心人士！」。

賈永婕指出，雙和醫院院長親自致電她稱急需一台嬰兒影像插管器，小嬰兒要插管，她直言，有的時候情況真的很危急必須插管急救，且嬰兒的氣管很窄小必須快速準確的插入急救，有影像真的很重要，不要造成無謂傷害，最後賈永婕稱「我們鐵人好朋友Erik and Jessica買單贊助，希望一切平安」。

對此「逆風的烏鴉」今（24日）發文，指自己半夜看到賈永婕的動態，忍不住發文，他指出賈永婕很棒，但感嘆道「到底一個政府要敗壞到什麼程度，才會讓一所大醫院有急需救命的器材時，不是找政府（或是找了沒用），而是找善心人士解決（然後還真的解決了）？」，最後更無奈表示，自己「真的是無言了」。

該篇貼文一出後也引起網友熱議，網友們紛紛砲轟蔡政府「這是哪門子超前部署」、「藝人在做政府的事情，政府在做藝人的事情」、「算東算西，就是不算人民利益！」、「一個只會選舉的無能政府」。