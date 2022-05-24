根據境外基金觀測站4月數據，平衡型基金淨申購約129億元新台幣，除了貨幣型基金外，是唯一逆勢淨流入的基金類別，而且平衡基金績效也相對抗跌。

從績效來看，依Lipper統計至5/19，同類型平均近月下跌4.8％，今年以來跌幅約一成，表現較全球指數或全球高收益債指數明顯抗跌。近期績效包括PIMCO動態多元資產基金、摩根士丹利環球平衡收益基金及M&G(英國)收益優化基金等跌幅相對有限。

M&G收益優化基金投資團隊表示，美國鷹派政策需要再6~12個月才能明顯打壓通膨需求，鑒於公債殖利率呈現上升趨勢，目前應避開長天期公債，較看好短、中天期公債收益機會，因為其價格已經消化幾次的升息反映，以美國5年期公債為例，目前價格已回到2009/2010年時相當，是較合理的水位；另外，隨著信用利差擴大，較看好投資級公司債表現，特別是金融產業公司債。

M&G投資認為，市場短期擔憂經濟衰退與通膨壓力，將反映在風險性資產價格上，而公債與利率走勢連動度高，整體投資風向變化快且難測，建議投資人持續布局平衡型或多重資產相關基金，兼顧各種收益機會，並適時分散風險。