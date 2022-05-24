建商推出便捷驗屋服務，專業團隊到場驗屋，拍攝影片提供客戶同步驗收。（業者提供／盧金足台中傳真）

建商推出便捷驗屋服務，專業團隊到場驗屋，拍攝影片提供客戶同步驗收。（業者提供／盧金足台中傳真）

因應防疫大躍進，建商紛推出無接觸線上服務，總太地產實施員工自主快篩因應，還推出「便捷驗屋」服務，由專業驗屋人員實際驗收並同步拍攝影片紀錄，提供給擔憂疫情不出門或是正在隔離的客戶、傳實地驗屋的另一種選擇。

近期正在進行交屋程序的建商指出，受疫情影響，確實常有客戶因隔離或染疫而一再延後驗屋時間，無法依約來驗屋，但又急著想要交屋、趕快裝潢入住。

除了客戶本身有變數外，第一線得長時間與客戶面對面、處理交屋事宜的員工，心理壓力與染疫風險大，只能頻繁自主快篩確保健康無虞。

總太地產董事長翁毓羚說，近期確實接收到不少客戶反饋，希望能盡早交屋，因疫情影響各行各業，裝潢工程延期的消息也時有所聞，客戶期待早點交屋才能預留時間彈性，免得現居的租屋處或自宅已退租或轉售。

若新居尚未完工又無法遷入，更怕在疫情期間要去住飯店等，眾多突發狀況，在同理心的考量下，回應客戶需求，特別為客戶提供這項線上驗屋的服務。」

總太地產去年各接待中心陸續推出賞屋防疫作為，在建案規畫上訴求當層排氣、獨立管道間等重點。

除了以因應速度取勝，更在總太品牌三十週年之際，進軍水湳智慧城，導入國際well健康建築，以人體健康為建築規劃的最高指導基礎，堪稱後疫情時代最正面積極的應對，宣示總太下一個里程碑的企圖心。

近兩年因受疫情影響，各大建商的因應策略必須即時快速落實，例如去年疫情爆發時，久樘開發率先在銷售接待中心與工地設置「消毒隧道」，提供同仁們安心工作場域。