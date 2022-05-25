追隨全球股市下滑，歐股周二收低。歐元區五月商業數據不振，再度引發投資人對經濟成長放緩和貨幣政策收緊的擔憂。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌4.96點或1.14%，為431.58點。所有的板塊都下跌。由於所得受到擠壓的跡象，奢侈品股和零售股領先下跌，法國股市更是下跌1.68%。

PMI資料顯示，歐元區五月商業活動增長有所放慢，原物料短缺壓抑了製造業擴張，加深了對全球成長的擔憂。

德國股市下跌了1.8%。雖然在服務業持續反彈下，德國仍走在成長路徑上，不過在通膨和供應鏈問題之下，需求前景看起來黯淡。

荷蘭ING歐元區資深經濟學家Bert Colijn說，烏雲正在籠罩歐元區經濟。實際上問題在於，服務業能夠在多久時間內繼續從消費者身上獲利。我們已經看到，由於高通膨，購買力正面臨極大壓力。通膨壓力幾乎沒有減輕，顯示歐洲央行可能仍將保持鷹派立場。

Snap的獲利預警導致其他主要社群媒體股票下跌，歐洲科技股下跌2.7%，Snap在法蘭克福上市的股票暴跌44.6%。

線上交易平台IG首席市場分析師Chris Beauchamp說，市場似乎無力承擔企業有限的獲利。而實際上，投資人仍繼續抓住機會要減持股票，特別是那些此前大漲的科技股。

為控制不斷飆升的通膨而收緊貨幣政策、俄羅斯與烏克蘭衝突，以及中國新冠疫情限制了經濟需求，這些擔憂都讓市場承壓。

在投資公司Kinnevik出售了持有的7.2%股份後，電信營運商Tele2暴跌7.9%，報119.5瑞典克朗。

巴克萊銀行重新啟動了一項此前暫停的10億英鎊股票回購計畫，股價上漲3.2%，報162.78英鎊。

金融時報報導，英國政府可能增加對電力公司課徵「額外獲利」稅之後，Drax、Centrica等電力公司股價暴跌。