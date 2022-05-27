德國西門子能源與大同兩家百年企業攜手結盟，搶攻台灣風電能源市場商機，提供兼具高運轉可靠度、在地化維運設計之特高壓絕緣開關設備。西門子能源董事總經理許啟聖、大同總經理鍾依文兩人，6月7日將簽署合作備忘錄。

業者表示，台灣與國際同步積極推動能源轉型，同時也提升現有電網基礎設備以因應再生能源併網。在新能源重大政策目標中，離岸風力發電規畫於2025年達5.6GW，2026年至2035年每年開發容量1.5GW。從陸域到離岸，電力傳輸網絡系統中的絕緣開關設備（GIS），均扮演著關鍵角色。

西門子能源指出，西門子能源GIS運轉可靠度優於全球市場平均值達25％，以此設備主體，結合大同設計建構的操作運轉介面和在地維運資源，可為風場開發與台電，提供最適化方案，促使台灣在建構國際品質新世代電力能源系統之際，同時進行技術經驗人才的深化扎根。

西門子能源強調，公司與大同同為百年企業，結合優勢攜手合作，積極投入參與台灣風電能源市場的開發，提供兼具高運轉可靠度、在地化維運設計之特高壓絕緣開關設備，盼以風馳電掣之姿，為台灣電力能源產業做出實質貢獻。