因應淨零碳排全球趨勢，TPCA(台灣電路板協會)指出，PCB產業鏈除從自身的工廠減碳做起之外，更要串聯供應鏈一起減碳，以及政府盡早完善再生能源的基礎設施，以穩固國際供應鏈地位。

2021年台灣PCB產業鏈海內外總產值達新台幣1.29兆元，再創新高，然近年來全球經濟成長面臨諸多考驗，從地緣政治、全球疫情、中國大陸限排限電、晶片短缺、烏俄戰爭、封控措施、通貨膨脹等，TPCA理事長李長明表示，儘管PCB產業後勢看好，面對未來短中長期的困境與挑戰，包括：亞太PCB同業競爭劇烈、生產基地過於集中、關鍵設備材料自主化仍顯不足、循環經濟、永續安全已非口號 為企業營運要素、PCB產業再造，串聯半導體與高階生態系、智慧製造X資安防護、人才與人力、工廠定位重要性等8個關鍵議題，而8大關鍵議題又以淨零碳排、產業轉型升級最為重要。

在產業高階與高值化部分，李長明表示，面對PCB產業升級的策略方向，產官學研界努力方向包括：推動技術中心平台、組成產業聯盟，推動板廠與材料、設備供應商之間，透過水平與垂直以聯盟形式，分工合作突破技術瓶頸、推動技術驗證平台，加速效益顯現、致力於PCB產業淨零碳排的相關措施，加上透過高階技術藍圖的發布，整合產官學研的資源加速研發腳步，並輔以數位轉型與智慧製造需求，期望透過各界齊心努力，達到供應在地化、高階技術自主化、淨零碳排的目標。

TPCA協會近期積極以『台灣PCB產業高值低碳推動計畫』與桃園市政府合作，凝聚共識持續與中央部會溝通，爭取PCB產業納入政府大型計畫，期望鏈結半導體，於桃園市設高值低碳示範場域，打造桃竹半導體與PCB高值低碳生態系，協助企業轉型，布局產業下世代競爭力。