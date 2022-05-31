影響力投資校園巡迴論壇首場於輔大登場獲得廣大迴響（國泰金控提供）

國泰金控與台灣影響力投資協會合作舉辦「國泰金控－影響力投資校園巡迴論壇」，將巡迴全台六所大專院校，由國泰金控投資長程淑芬領軍，帶領國泰各子公司投融資業務高階主管前進校園，以「影響力投資與SDGs的實踐」為主軸，分享影響力投資趨勢、工具與實際案例。

影響力投資校園論壇是今年國泰在「青年培力」的重點活動，國泰金控邀請高階主管回到母校，向學弟妹分享職涯心得、金融實務，值此疫情嚴峻之際，四、五月已經陸續在輔大、政大、清大三所學校登場，吸引超過300名線上與線下學生參與，反應相當熱烈。

根據國際金融公司（IFC）指出，全球影響力投資資產在2020年已高達2.3兆美元，從台北大學最新發佈的《台灣永續投資調查》，台灣影響力投資總額自2019年的35億元台幣成長至2020年的139.5億元台幣，增長幅度近4倍，顯示影響力投資開始受到機構投資人重視，國泰期許將這股正向力量帶進校園，培育未來種子。

程淑芬日前在輔大開幕致詞中表示，「影響力投資」的意義在於創造利潤的同時也為社會及環境帶來正向的影響，期待藉由舉辦「影響力投資校園巡迴論壇」推廣，啟發青年朋友以知識為基礎提升自己的能力，將來無論身處什麼位置都能積極付出行動並影響他人，讓世界變得更加美好。

國泰投信資深副總吳惠君跟政大學弟妹分享，永續投資的發展是有階段性的，從以往只注重財務報酬的投資，到如今ESG投資、影響力投資越來越蓬勃發展，她鼓勵學弟妹們除了精進商學領域的專業，也要對嶄新領域的知識懷有熱忱與好奇。

國泰金控風控長黃景祿表示，國泰服務台灣超過百分之六十的人口，將妥善運用每一份資金視為最重要的使命，積極發揮核心職能金融影響力促成社會環境共好，黃景祿鼓勵學弟妹們尋找自己使命與天賦，付出行動、創造改變。

台灣影響力投資協會執行長吳道揆指出，該協會長期深耕培育校園人才，今年校園巡迴論壇特別攜手台灣最大金控國泰金控，產學交流激盪更多火花，讓學生接觸影響力投資理念與永續金融基礎，接軌業界提高就業能力。

輔仁大學會計系的同學表示，自己正在創業，透過活動瞭解影響力投資及SDGs的趨勢後，未來持續思考如何透過創新創業解決社會環境議題，獲得更多投資人的認可。

國泰金控長期關注「青年培力」、「責任投資」等議題，自2020年起已連續舉辦兩屆「氣候變遷青年論壇」，賦能青年掌握氣候行動技能，更與台北大學產學合作，推出台灣近年來最完整的《台灣永續投資調查》。「國泰金控－影響力投資校園巡迴論壇」下學期將巡迴至逢甲、中山、慈濟等校園。