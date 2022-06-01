開發金控旗下凱基銀行秉持打造「人文溫度金融服務」的理念，藉由故宮文創商品，以在地文創蓬勃的設計力及優質品質，規劃一系列理財貴賓專屬贈禮，期盼以具豐富歷史及人文底蘊的生活用品豐富客戶生活，同時彰顯台灣文化設計及行銷軟實力。

凱基銀行總經理曹慧姝強調，凱基銀行很榮幸能與享譽國際的故宮專業團隊洽購文創商品，過程中也體會到故宮對於培植國內文創產業發展的用心。這次是首次嘗試，希望未來能將故宮豐富的藝術典藏介紹給更多客戶，實踐富足人生，也為本土文創產業升級盡一份心力。

財富管理近二年走向資產多元化的趨勢，根據凱基銀行高端客戶訪查資料顯示，高資產客戶對收藏藝術相關資產有高度興趣，同時也喜歡兼具生活品味及實用性的周邊商品。

凱基銀行近年致力於藝術x金融跨界合作，今年特向素有「全球十大博物館之一」稱譽的國立故宮博物院，選購一系列故宮文創商品， 其中之一為取材自清代畫家惲壽平寫生花卉冊-繡球花作品，透過台灣本土設計師的巧思，將其製作成品茗茶具「法華繡球花雙杯組」，賦予文化瑰寶全新生命。將限量贈送高資產客戶，預期將受到藝術愛好者、或重視生活品味人士的高度關注。

秉持開發金控以客戶為中心的企業價值，及致力豐富客戶生活的財富管理主軸，除了希望將藝術帶入客戶的日常生活中，凱基銀行自2019年起，陸續於松山、中山、敦南、天母、新莊等5家新型態分行設置「藝享空間」，邀請年輕新銳藝術家進駐策展，以實際行動支持我國藝術發展，且歡迎社區民眾入內參觀，親身感受兼具社區共享與人文關懷的服務體驗。