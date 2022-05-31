塑膠射出廠台翰(1336)股東會通過每股配發0.4元現金股息；展望未來營運，台翰維持審慎樂觀看法。台翰表示，公司擁有大陸、越南、菲律賓等多區生產基地，不僅看好主要客戶今年仍持續推進新產品上市規劃，並目標提高東南亞地區銷售表現，有望創造旗下印表機、多功能事務機、投影機等產品穩健動能，隨著主要客戶的需求持續加大，對未來營運將正面挹注。

台翰精密科技今天舉行股東會，由董事長蔡鎮隆主持，台翰2021年合併營收達20.85億元，年增9.38%，受惠旗下受惠旗下塑膠射出製品業務隨著主要客戶整體拉貨力道穩步回升而保持良好銷售表現，雖2021年仍持續面臨全球新冠肺炎疫情干擾，以及原物料、匯率價格波動等挑戰，公司仍致力加大營運成本、費用等管控，以提升整體營運獲利能力精進為主要目標，帶動2021年營業利益達1.41億元，年增102.12%，稅後盈餘7706萬元、每股盈餘1元。

就產品別來看，2021年旗下塑膠射出製品、模具等業務營收比重分別為94.06%、5.94%，其中塑膠射出製品業務持續受惠全球遠距辦公、教學商機延續，且加上主要客戶亦推出新產品上市計畫，同步推升印表機、多功能事務機產品銷售表現；此外，公司亦積極執行成本與費用嚴格管控、內部管理優化與產能效率提升等效益逐步顯現，挹注2021年整體毛利率、營業利益率分別達16.55%、6.75%，較2020年的15.36%、3.65%精進，並近10年次高水準，充分展現公司營運獲利能力提升表現。

根據專業研究機構Future Market Insights報告，隨著多功能、大面積噴墨印表機產品滲透率提升，加上看好中國、亞太等市場需求增加，預估2022年全球噴墨印表機市場規模達521億美元，以每年年複合成長率5.8％成長力道，至2028年整體市場規模增加至741億美元，有助於創造台翰良好業務發展條件。

台翰第1季稅後盈餘為2647萬元，每股盈餘為0.34元；累計前4月合併營收為7.25億元，年增28.7%。