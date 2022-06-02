永豐金(2890)旗下永豐金證券啟動第二階段跨境戰略計畫，香港子公司-永豐金證券(亞洲)公司董事總經理昨(1)日進行交接注入新血，母公司證券董事長同時也是永豐金控總經理朱士廷在交接典禮表示，香港是永豐金證券跨入亞洲邁向國際的重要基石，接任新職的朱光勳是來自台灣落地深耕香港25年的優秀領導人才，必能在金控及證券母公司跨境戰略的引領及永豐金成熟的香港平台基礎上，發揮其多年積累實力，開展東南亞及海外營運商機，從產品、業務、地區經營等多面向拓展佈局。

朱士廷指出，永豐金控規畫未來三年四大策略之一就是「跨境」衝刺海外收益、拓展海外布局，證券在香港以證券亞洲、資產管理及金融服務三間公司建立完整平台，是拓展跨境策略的重要基石。永豐金證券的香港佈局，讓他看到了證券業走上國際的圓夢藍圖。

朱士廷說，證券是金控第二大業務核心，這幾年表現出色，面對未來的金融業大者恆大，證券要思考未來長期業務趨勢，建立產品分散、業務分散、地區分散的跨境戰略。除了積極推動複委託業務，香港佈局是戰略亮點，從金融開放、商品廣度及深度、甚至期貨業務等發展，香港接軌國際程度高，接觸的層面及產品都與台灣不同，可以從香港出發創造其他佈局機會。

永豐金證券（亞洲）新任董事總經理朱光勳，1996年赴香港發展至今資歷完整。朱光勳表示，一個合格的管理團隊，達成營運獲利、創造良好工作環境、做齊產品線、落實基礎工作、做好投資研究，為股東、同事、客戶負責。原任董事總經理蕭景良，是永豐金證券任職25年優秀領導人才，接掌香港3年以來，面對香港政經情勢及疫情，帶領團隊解決問題締造營運成果，朱士廷代表母公司表達感謝與肯定。

永豐金證券佈局香港完整領先同業，已設立包括證券(亞洲)、永豐金資產管理、及永豐金金融服務等三家公司，打造含蓋證券經紀、期貨、資產管理、財富管理、金融服務等完整平台，為機構法人、公司與個人提供一站式整合性財富管理服務。