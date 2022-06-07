櫃買中心7日表示，ESG資訊揭露申報作業系統及查詢畫面，已於5月31日上線，上櫃公司應於每會計年度終了六個月內，於公開資訊觀測站申報相關資訊，或說明企業資訊揭露現況。企業完成申報作業後，投資人可於公開資訊觀測站／公司治理／企業ESG相關資訊／企業ESG資訊揭露之網頁路徑，查詢個別公司或產業的彙整資訊。

櫃買中心指出，ESG資訊揭露申報作業初期揭露項目包括：溫室氣體排放、能源管理、水資源管理、廢棄物管理、人力發展、董事會，以及投資人溝通等七大議題共29項指標。有關ESG資訊揭露申報作業相關說明，上櫃公司可於櫃買市場業務宣導網站企業永續發展專區／企業ESG資訊揭露之網頁路徑（https://dsp.tpex.org.tw/web/csr/info_list.php）查詢。

櫃買中心進一步表示，近年持續鼓勵企業推動永續發展，強化ESG資訊揭露。櫃買中心已經建置企業永續發展專區，內容包含永續報告書相關規範、企業案例、永續發展短訊，以及網路資源等，另外配合金管會推動我國減碳所啟動之「上市櫃公司永續發展路徑圖」（https://dsp.tpex.org.tw/web/csr/esg.php），櫃買中心亦於官網建置相關連結，歡迎企業與投資人查詢。