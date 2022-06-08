報稅到六月底即將截止，國銀獻策！中信銀行提供三撇步，幫「小資族」、「定存族」、「投資族」與「多房族」等四大族群大省錢，中信銀行建議，可善用「扣除額、海外所得與遞延課稅」等三大心法，替自己聰明理財。

針對「小資族」，中信銀行建議，檢視列舉扣除額與特別扣除額，善用單一申報戶每人每年新臺幣24,000元的人身保險費扣除額，若家中有5歲以下幼童或大學（專）以上子女，父母也別忘了每年新臺幣12萬元的幼兒學前特別扣除額及新臺幣25,000元的教育學費特別扣除額；繳稅方式建議以「分期方式」繳交，創造資金使用效益，並檢視自身與家人保障是否足夠。

「定存族」則需注意新臺幣27萬元的儲蓄投資特別扣除額，2022年雖受惠於升息循環，若所領利息超出儲蓄投資特別扣除額，中信銀行建議將資金調整至其他理財商品，如：利變型保單，不僅有基本預定利率保障，更有每年宣告利率參與市場升息的機會與預留稅源的效果。

「投資族或高股利所得族」，中信銀行則建議善用海外所得，適當布局海外基金、債券、股票或境外結構型商品，善用單一申報戶全年海外所得合計未達新臺幣100萬元免計入個人基本所得額，以及基本所得額在新臺幣670萬元以下的免稅額度，分散國內投資獲利所得。高股利所得族群可透過有價證券信託，以「本金自益股利他益」方式，降低股利稅負同時達到贈與效果。

「多房族」則需留意囤房稅侵蝕租金收入，近年政府持續研議囤房稅，仰賴租金收入的理財方式並非首選，除了每年5月的房屋稅，再加上租金收入不穩定與通貨膨脹導致修繕管理成本增加，中信銀行建議多房族趁此機會，針對不動產進行汰弱留強檢視，透過金流型商品，如海外債券、利變型還本壽險或類全委投資型保險，不僅替代租金收入，亦可達到合規的低稅或免所得稅優惠。

報稅季進入倒數階段，中信銀行提醒民眾善利「中信卡繳稅分期、回饋任你選」活動，本次特別加碼中信銀行財富管理個人會員「首富家」（含）以上客戶，稅額滿新臺幣30萬元（含）以上享整筆0.38％回饋（每戶回饋上限新臺幣20萬元）。繳完稅後也別忘了重新檢視自身的資產配置，依照個人或家庭需求，及早調整與規劃生活支出，為自己的資產增值，可善用中信銀行「中國信託財富管理」LINE官方帳號即時提供最新投資報告與優惠資訊，方便掌握市場趨勢與理財資訊。