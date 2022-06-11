據北京市衛健委11日消息，北京10日全天新增36例本土確診病例、25例本土無症狀感染者，值得注意的是，這合計61例無一例外都曾到訪或與朝陽區工體西路6號的天堂超市酒吧有關。透過10日的數據顯示，目前涉天堂超市酒吧已判定密接4402人，次密接52人，均已落實管控措施。

為什麼該天堂超市酒吧能有如此影響？據了解該店既是超市也是酒吧，酒水相對於北京三里屯的其他酒吧的便宜，人均只有約人民幣100元，有很多商家來天堂超市酒吧拿貨，然後到自己店裡去賣，「顧客也直接去冰櫃里拿酒水，然後去櫃檯結賬，喝完酒就在店內跳舞」因此成為北京年輕人愛去的經濟實惠酒吧。

甚至很多人是「慕酒而來」，大部分多屬年輕人。由於天堂超市光啤酒就有100多種，還有各種洋酒，有的顧客來了甚至會直接就在路邊喝起來。

根據「天堂超市Pub」5日發佈的訊息「天堂超市工體店、北京總店2022年6月6日恢復正常營業」的文章顯示，目前天堂超市分店有12家，其中6家在北京，另在西安、保定、長春、銀川、臨沂均有分店。