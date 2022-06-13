根據主計處111年5月份最新統計，消費者物價指數(CPI)已突破3％，物價齊漲讓民眾相當有感，使得許多投資人更加著重理財規畫。元大金(2885)旗下元大證券指出，相較於去年許多投資人願意嘗試台股當沖交易，今年由於國際局勢動盪，戰爭、升息、封城等眾多因素影響，投資人傾向更穩紮穩打的投資規畫，藉由長時間的投資策略，降低國際情勢影響股市的波動風險。

有鑑於今年市場對於長期投資策略的需求，元大證券推出台股定期定額日日扣，投資人可自由選擇每月1～31日作為扣款日，且投資金額最低只要1,000元，大幅提升投資人資金的靈活度。元大證券表示，投資人在做台股定期定額的投資規畫時，無論扣款日選擇的是發薪日或是投資人幸運數字的日期，只要長期維持規律投資，隨時間拉長便能降低平均投資成本並且分散投資風險，對於難以掌握「對的進場時機」的投資新手而言，是可以嘗試的投資策略。

為鼓勵投資人做好長期理財規畫，元大證券推出台股定期定額手續費均一價的優惠，無論是深受小資族喜愛的熱門存股標的元大台灣50(0050)，或是以高殖利率投資組合為主的元大高股息(0056)等，在活動期間申請台股定期定額，手續費都只要銅板價。

此外，元大「投資先生」通過國際碳中和驗證，成為證券業首支零碳APP。元大證券依循「ISO14067產品碳足跡」標準，盤查出每位使用者操作「投資先生APP」每小時大約排放35公克的二氧化碳，並進一步推動碳中和計畫，從國際黃金標準市場(Gold Standard)中，選定具聯合國永續發展目標(SDGs)印度再生能源專案碳權，進行碳抵換(carbon offset)達到碳中和，藉由碳抵換轉而增加當地居民工作機會以促進經濟成長。