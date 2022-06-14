紐西蘭央行14日表示，其稍早前所做的第一階段流動性政策檢討得到廣泛支持。

其檢討目的是要透過降低發生流動性問題的可能，來改善金融機構的穩定性，並藉此加強金融機構控管與流動性相關問題的能力。

央行2月就其流動性政策發出首份諮詢文件，並打算往後再發出至少三次諮詢文件來了解外界反應。

央行副行長霍克斯比（Christian Hawkesby）表示，受訪者認同央行在2010年提出的流動性政策後在國際實務上的成果，和央行近期所做的「流動性專題檢討」，認為現在是檢討流動性政策的好時機。

他曾在5月底表示，目前全球和紐西蘭所面臨的風險，會讓經濟可能出現衰退。但目前經濟正處於能因應利率走高的有利環境，在數據呈現通膨率持續往上升之下，央行需要繼續收回之前的振興措施。

他當時強調目前快速升息可能對經濟更有利，否則緩步升息的結果，會迫使央行以後要把利率升至更高水準才能抑制通膨壓力。